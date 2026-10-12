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Kangra News: घर में चोरी के मामले में नाबालिग पकड़ा, नकदी और जेवरात बरामद

Tue, 13 Oct 2026 07:43 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 13 Oct 2026 07:43 AM IST
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Minor apprehended in house burglary case; cash and jewelry recovered.
टकोली घिरथा पंचायत में हुई चोरी के मामले में बरामद की नगदी और अभूषण। -स्रोत : पुलिस
रैहन (कांगड़ा)। पुलिस थाना जवाली के तहत टकोली घिरथा स्थित एक घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए सोने के आभूषण और नकदी बरामद कर ली है। आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय कानून के तहत आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए उसे बाल सुधार गृह ऊना भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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पीड़ित गृहस्वामी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आठ अक्तूबर को वह परिवार सहित घर से बाहर गए थे। अगले दिन लौटने पर घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी में रखे सोने के जेवरात व नकदी गायब थे। इसके बाद जवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया था।
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एएसपी धर्मचंद वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायत दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर चोरी की गई संपत्ति बरामद कर ली। बरामद सामान में 27 हजार रुपये की नकदी सहित सोने की नथ, टीका और टॉप्स की एक जोड़ी शामिल है। मामले में किशोर न्याय अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई जारी है।
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