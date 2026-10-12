Kangra News: ज्वालामुखी में प्रसाद बांटते बिगड़ी तबीयत, महिला श्रद्धालु की मौत

विज्ञापन

इस घटना के बाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं और सेवादारों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों और मंदिर कर्मियों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस बुलाई और उन्हें नागरिक चिकित्सालय ज्वालामुखी पहुंचाया। अस्पताल में आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने महिला की जान बचाने का भरसक प्रयास किया और उन्हें करीब 15 मिनट तक लगातार सीपीआर भी दी, लेकिन उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई।इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार तारा देवी उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) और मधुमेह (शुगर) की बीमारी से पीड़ित थीं और उनकी नियमित दवाइयां चल रही थीं। अस्पताल के वरिष्ठ डॉ. सतिंदर वर्मा ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं। चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल अत्यधिक बढ़ा हुआ पाया गया। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक से उनकी मौत होने की आशंका है।