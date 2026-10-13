Kangra News: कुसमल भगोटला में सड़क पर फेंक रहे कूड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 13 Oct 2026 02:08 AM IST
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नगरी (कांगड़ा)। पंचायत कुसमल भगोटला के वार्ड नंबर-4 में हाल ही में बनी नई सड़क पर कुछ लोगों द्वारा खुलेआम कूड़ा-कचरा फेंका जा रहा है। इससे पूरे इलाके में भारी गंदगी और बदबू फैल गई है, जिससे स्थानीय लोगों व राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वार्ड सदस्य द्वारा कई बार सचेत करने के बावजूद लोग सड़क किनारे कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। कचरा जमा होने से नालियां बंद हो गई हैं और गंदा पानी नई सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। साथ ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से क्षेत्र में बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है।
वार्ड सदस्य नेक भट्ट और स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन व पंचायत से मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नालियों की तुरंत सफाई करवाई जाए और सड़क पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। संवाद
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वार्ड सदस्य द्वारा कई बार सचेत करने के बावजूद लोग सड़क किनारे कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। कचरा जमा होने से नालियां बंद हो गई हैं और गंदा पानी नई सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। साथ ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से क्षेत्र में बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है।
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वार्ड सदस्य नेक भट्ट और स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन व पंचायत से मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नालियों की तुरंत सफाई करवाई जाए और सड़क पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। संवाद
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