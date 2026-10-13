Kangra News: कुसमल भगोटला में सड़क पर फेंक रहे कूड़ा

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वार्ड सदस्य द्वारा कई बार सचेत करने के बावजूद लोग सड़क किनारे कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। कचरा जमा होने से नालियां बंद हो गई हैं और गंदा पानी नई सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। साथ ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से क्षेत्र में बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है।वार्ड सदस्य नेक भट्ट और स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन व पंचायत से मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नालियों की तुरंत सफाई करवाई जाए और सड़क पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। संवाद