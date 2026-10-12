Kangra News: कचहरी अड्डा में फूंका सांसद का पुतला, आग बुझाते हुए एसएचओ का हाथ झुलसा

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कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पार्टी पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद का पुतला जलाने का प्रयास किया।पहली बार पुलिस जवानों ने पुतला छीन लिया, लेकिन दूसरी बार कार्यकर्ताओं ने एक दुकान की छत पर गत्ते को आग लगाकर पुतले के रूप में जला दिया। वहीं, आग पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया गया फायर सिलिंडर भी ठीक से काम नहीं कर सका, क्योंकि उसकी पाइप फटी हुई थी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया। इस दौरान एक पुलिस कर्मी सफाई कर्मी के हाथ से झाड़ू लेकर भी आग बुझाते दिखा।महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं : सुधीरधर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि यह प्रदर्शन सांसद पर लगे गंभीर आरोपों और कांग्रेस द्वारा उन्हें कथित संरक्षण दिए जाने के विरोध में किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए फर्जी, दोहरी और मृत प्रविष्टियों को हटाना जरूरी है, जबकि विपक्षी दल इस पर केवल भ्रम फैला रहे हैं।सांसद पर लगे आरोपों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई : सरवीनपूर्व मंत्री सरवीन चौधरी ने मांग की कि सांसद अंगोमचा बिमोल पर लगे दुष्कर्म के आरोपों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और दोष सिद्ध होने पर सख्त सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि नारी सम्मान किसी राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी रक्षा करना पूरे समाज का दायित्व है। उन्होंने सरकारों से ऐसे मामलों को पूरी संजीदगी से लेने का आह्वान किया।महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर : काजलकांगड़ा के विधायक पवन काजल ने कहा कि भाजपा ने हमेशा महिला सशक्तीकरण और सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं, चाहे वह पंचायतों व विधानसभा-लोकसभा में आरक्षण हो या तीन तलाक कानून। उन्होंने आरोप लगाया कि मणिपुर के सांसद और जेएनयू से जुड़े उत्पीड़न मामलों पर कांग्रेस की चुप्पी उसके दोहरे चरित्र को उजागर करती है।