Kangra News: नारी सम्मान और सुरक्षा पर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन, राहुल का फूंका पुतला

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इस दौरान पुतला छीनने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक व धक्का-मुक्की भी हुई, जिस पर भाजपा नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया। प्रदर्शनकारियों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 11 छात्राओं के कथित उत्पीड़न मामले को उठाते हुए एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच व जवाबदेही तय करने की मांग की।विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली कांग्रेस अपने नेताओं पर लगे गंभीर आरोपों पर चुप्पी साधे हुए है, जो उसके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं के साथ हुई कथित धक्का-मुक्की की निष्पक्ष जांच की भी मांग उठाई। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर, पूर्व विधायक मुल्ख राज प्रेमी, रविंद्र धीमान और जिला प्रभारी विनोद ठाकुर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।उधर, सुलह के डूहक-धनियारा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों और विकास कार्यों में रुकावट के खिलाफ बैरघट्टा से धनियारा तक आक्रोश रैली निकाली। विधायक परमार ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की रफ्तार थम गई है।