Kangra News: मिठड़ू, पतरोड़े और सिड्डू के लगाए स्टॉल
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 17 Sep 2026 01:57 AM IST
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पालमपुर (कांगड़ा)। केएलबी डीएवी कन्या महाविद्यालय पालमपुर में आईक्यूएसी के सहयोग से पारंपरिक सायर उत्सव मनाया गया। समारोह में छात्राओं ने आकर्षक हिमाचली वेशभूषा में लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। इस दौरान लगे पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल मुख्य आकर्षण रहे, जिनमें मिठड़ू, पतरोड़े, घड़ियां, बेड़ुआ रोटियां, खीर, कांगड़ी धाम और सिड्डू शामिल रहे। उपप्राचार्य डॉ. शिवानी नागपाल ने सायर को समृद्ध लोकसंस्कृति का प्रतीक बताया। कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल और सचिव राजेंद्र सिंह ठाकुर ने सभी को सायर की शुभकामनाएं दीं। संवाद
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