Kangra News: गुरु रविदास जयंती पर निकाली कलश यात्रा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 17 Sep 2026 02:00 AM IST
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भवारना/पालमपुर/सुलह (कांगड़ा)। गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर भवारना में आयोजित कलश यात्रा में सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने भाग लिया। यह कलश यात्रा भवारना चौक से रूमेहड़ तक निकाली गई। उन्होंने कहा कि संत रविदास की वाणी भारतीय समाज को समानता, भाईचारे और सद्भाव का मार्ग दिखाने वाली अमूल्य धरोहर है। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक जयंती वर्ष को भाजपा देशभर में ‘संत रविदास समरसता संकल्प अभियान’ के तहत मना रही है। संवाद
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