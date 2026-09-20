Kangra News: पठियार में सजी विज्ञान प्रदर्शनी, 75 स्कूलों के 500 विद्यार्थियों ने लिया भाग

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आरएस बाली ने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों को नवाचार से जोड़ने के साथ उनमें नई चीजें सीखने की रुचि बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल के विकास के लिए 27 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गई है। विज्ञापन

स्कूल प्रधानाचार्य नवनीत चड्ढा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में कांगड़ा जोन के 75 स्कूलों के 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान आरएस बाली ने लोगों की समस्याएं भी सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। आरएस बाली ने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों को नवाचार से जोड़ने के साथ उनमें नई चीजें सीखने की रुचि बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल के विकास के लिए 27 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गई है।स्कूल प्रधानाचार्य नवनीत चड्ढा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में कांगड़ा जोन के 75 स्कूलों के 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान आरएस बाली ने लोगों की समस्याएं भी सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए।

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नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पठियार में आयोजित दो दिवसीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का समापन हुआ। कार्यक्रम में पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों की ओर से लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और विद्यार्थियों से विज्ञान मॉडलों की जानकारी ली।