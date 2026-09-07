Kangra News: पराली से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई निजी बस, बाल-बाल बचे 50 सवार

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स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार सुबह करीब नौ बजे बस बीबीएमबी वर्कशॉप के पास मोड़ पर पहुंची थी, तभी यह हादसा हो गया। जोरदार टक्कर के बाद बस यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते पर संसारपुर टैरेस पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब वहां मौजूद ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों से सड़क से वाहन हटाने को कहा तो वे भड़क गए और पंजाब-हिमाचल सीमा पर जाम लगा दिया।करीब 25 मिनट तक लगे इस जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को भारी परेशानी हुई। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर जाम खुलवाया और यातायात सुचारू किया। एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि हादसे के बाद बस और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और मौके से भागे ट्रैक्टर चालक का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।