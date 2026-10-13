Kangra News: सीता के जन्म से मिथिला में छाईं खुशियां

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मंचन के दौरान दर्शाया गया कि संतान न होने के कारण अयोध्या नरेश राजा दशरथ अत्यंत दुखी और व्याकुल थे। समस्या के समाधान के लिए उन्हें शृंगी ऋषि से मिलने का परामर्श दिया गया। शृंगी ऋषि ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का उपाय बताया। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा दशरथ के महल में चार पुत्रों का जन्म हुआ, जिससे संपूर्ण अयोध्या नगरी में उत्सव और आनंद का माहौल छा गया।वहीं दूसरे दृश्य में मिथिलापुरी के राजा जनक को माता सीता की प्राप्ति हुई, जिसके बाद मिथिला में खुशियां छा गईं और सीता के प्राकट्य से मिथिलापुरी का भाग्य बदलने का प्रसंग भी खूबसूरती से मंचित किया गया। क्लब की ओर से झंडा रस्म के साथ रामलीला का शुभारंभ किया गया था। संवाद