Kangra News: वॉलीबाल में मंडी चैंपियन, कबड्डी धर्मशाला के नाम
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:59 AM IST
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नगरी (कांगड़ा)। सुकेड़ी खेल मैदान में शहीद रविकांत (शौर्य चक्र विजेता) की स्मृति में आयोजित तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता शनिवार को संपन्न हुई। अंतिम दिन वॉलीबाल और कबड्डी के फाइनल मुकाबलों के साथ महिलाओं की रस्साकशी प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही।
वॉलीबाल फाइनल में मंडी ने जयसिंहपुर को हराकर खिताब जीता। विजेता टीम को 15 हजार रुपये और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता जयसिंहपुर को 11 हजार रुपये और ट्रॉफी दी गई। कबड्डी फाइनल में धर्मशाला ने भूआना को हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को 11 हजार रुपये और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता को 7100 रुपये और ट्रॉफी प्रदान की गई।
महिलाओं की रस्साकशी में त्रटेड महिला मंडल की टीम विजेता रही। स्थानीय विधायक आशीष बुटेल की अनुपस्थिति में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं वूल फेडरेशन निदेशक त्रिलोक चंद ने मुख्य अतिथि के रूप में विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए। इस दौरान शहीद रविकांत के परिजन और आयोजन समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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वॉलीबाल फाइनल में मंडी ने जयसिंहपुर को हराकर खिताब जीता। विजेता टीम को 15 हजार रुपये और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता जयसिंहपुर को 11 हजार रुपये और ट्रॉफी दी गई। कबड्डी फाइनल में धर्मशाला ने भूआना को हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को 11 हजार रुपये और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता को 7100 रुपये और ट्रॉफी प्रदान की गई।
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महिलाओं की रस्साकशी में त्रटेड महिला मंडल की टीम विजेता रही। स्थानीय विधायक आशीष बुटेल की अनुपस्थिति में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं वूल फेडरेशन निदेशक त्रिलोक चंद ने मुख्य अतिथि के रूप में विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए। इस दौरान शहीद रविकांत के परिजन और आयोजन समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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