Kangra News: 5.49 ग्राम हेरोइन रखने पर पांच साल की कैद, एक लाख जुर्माना

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अभियोजन के अनुसार 4 सितंबर 2019 को डमटाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी भदरोया की तरफ से पैदल आ रहा था। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी को देखकर वह वापस जाने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने देखा कि उसने अपनी पैंट से एक पदार्थ निकालकर नीचे फेंक दिया।पुलिस ने तुरंत उस पदार्थ को कब्जे में लेकर जांच की, तो वह हेरोइन निकली। तौल करने पर उसका कुल वजन 5.49 ग्राम पाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। सभी उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों और तर्कों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी जिला न्यायवादी संजीव राणा ने की।