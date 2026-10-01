Kangra News: पंचतीर्थी सरोवर के पास बनाए जाएंगे भव्य घाट

विज्ञापन



प्रशासनिक स्तर पर मंदिर का पूर्ण नियंत्रण औपचारिक रूप से परागपुर उपमंडल के अधीन आना अभी शेष है। क्षेत्र में एसडीएम की पदस्थापना के बाद जल्द ही उनके मंदिर ट्रस्ट के सह-आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने की संभावना है। इस नई प्रशासनिक व्यवस्था के लागू होने से मंदिर के प्रबंधकीय कार्यों और विकास परियोजनाओं में और तेजी आएगी। संवाद

विज्ञापन

परागपुर (कांगड़ा)। ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल श्री कालेश्वर नाथ मंदिर परिसर के कायाकल्प के लिए प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता तेज हो गई है। बुधवार को एसडीएम परागपुर ने मंदिर अधिकारी एवं तहसीलदार हिमानी शर्मा के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मंदिर के सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 12.5 करोड़ रुपये की निविदाएं (टेंडर) आमंत्रित की गई हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही ब्यास नदी के तट और ऐतिहासिक पंचतीर्थी सरोवर के समीप हरिद्वार की तर्ज पर भव्य घाटों का निर्माण शुरू किया जाएगा।