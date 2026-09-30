Kangra News: सिटी में आज खास
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:13 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:13 AM IST
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शिविर
टीबी जांच-स्वास्थ्य खंड शाहपुर के तहत गोहजू में हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन से टीबी जांच शिविर सुबह 10 बजे से।
धार्मिक
कथा समापन-नरवाना बाजार स्थित नर्वदेश्वर महादेव मंदिर में सात दिवसीय पितृ भागवत कथा का समापन और भंडारा सुबह 10 बजे से।
भजन संध्या-श्री सत्य साईं आनंदम मंदिर नगरोटा बगवां में भजन कीर्तन संध्या शाम 5 से 6 बजे तक होगी।
खेलकूद
कबड्डी-रक्कड़ में नरसिंह दंगल कमेटी की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से करवाया जाएगा।
समारोह
स्थापना दिवस-बीएसएनएल के स्थापना दिवस पर चीलगाड़ी स्थित महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।
काम की बात
पानी बंद-नूरपुर टाउन फेस-3 पेयजल योजना की मुख्य पाइप लाइन का मरम्मत कार्य किया जागा। इस कारण वीरवार को नूरपुर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी।
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टीबी जांच-स्वास्थ्य खंड शाहपुर के तहत गोहजू में हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन से टीबी जांच शिविर सुबह 10 बजे से।
धार्मिक
कथा समापन-नरवाना बाजार स्थित नर्वदेश्वर महादेव मंदिर में सात दिवसीय पितृ भागवत कथा का समापन और भंडारा सुबह 10 बजे से।
भजन संध्या-श्री सत्य साईं आनंदम मंदिर नगरोटा बगवां में भजन कीर्तन संध्या शाम 5 से 6 बजे तक होगी।
खेलकूद
कबड्डी-रक्कड़ में नरसिंह दंगल कमेटी की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से करवाया जाएगा।
समारोह
स्थापना दिवस-बीएसएनएल के स्थापना दिवस पर चीलगाड़ी स्थित महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।
काम की बात
पानी बंद-नूरपुर टाउन फेस-3 पेयजल योजना की मुख्य पाइप लाइन का मरम्मत कार्य किया जागा। इस कारण वीरवार को नूरपुर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी।