Kangra News: सिटी में आज खास

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टीबी जांच-स्वास्थ्य खंड शाहपुर के तहत गोहजू में हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन से टीबी जांच शिविर सुबह 10 बजे से।

धार्मिक

कथा समापन-नरवाना बाजार स्थित नर्वदेश्वर महादेव मंदिर में सात दिवसीय पितृ भागवत कथा का समापन और भंडारा सुबह 10 बजे से।

भजन संध्या-श्री सत्य साईं आनंदम मंदिर नगरोटा बगवां में भजन कीर्तन संध्या शाम 5 से 6 बजे तक होगी।

खेलकूद

कबड्डी-रक्कड़ में नरसिंह दंगल कमेटी की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से करवाया जाएगा।

समारोह

स्थापना दिवस-बीएसएनएल के स्थापना दिवस पर चीलगाड़ी स्थित महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।

काम की बात

पानी बंद-नूरपुर टाउन फेस-3 पेयजल योजना की मुख्य पाइप लाइन का मरम्मत कार्य किया जागा। इस कारण वीरवार को नूरपुर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी।

शिविर