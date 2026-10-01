Kangra News: चचियां स्कूल में नशे के दुष्प्रभाव बताए

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नगरी (कांगड़ा)। बलिदानी राकेश कुमार राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चचियां (गोपालपुर) में कांगड़ा पुलिस के तत्वावधान में स्कूल प्रशासन, एसएमसी और ग्राम पंचायत के सहयोग से नशा निवारण जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने विद्यार्थियों और स्थानीय ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों व नशा तस्करी के खतरों से अवगत कराया। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाते हुए खेलकूद व अन्य सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने नशे के खिलाफ पोस्टर भी बनाए। कार्यक्रम में प्रिंसिपल बलवंत राणा और एसएमसी प्रधान संजीव कौंडल सहित अन्य गण्यमान्य मौजूद रहे। संवाद