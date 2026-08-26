Kangra News: वादाखिलाफी और कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध गरजी भाजपा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रैली को संबोधित करते हुए कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि युवाओं की भारी संख्या में भागीदारी सरकार की नीतियों के प्रति उनके बढ़ते आक्रोश को साफ दर्शाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विधानसभा का सत्र चल रहा है और भाजपा की स्पष्ट मांग है कि सरकार युवाओं को दिए गए रोजगार और सरकारी नौकरियों के वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करे तथा इस संबंध में तत्काल श्वेत पत्र जारी करे।वहीं, भाजपा प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने युवाओं से बड़े-बड़े वादे किए थे लेकिन आज वही युवा अधिकारों और रोजगार के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं।भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सन्नी शुक्ला ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि वर्तमान नीतियों के चलते प्रदेश के युवा वर्ग में भारी असंतोष और निराशा का माहौल है। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष रागिनी रुकवाल, भाजयुमो जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री शाश्वत कपूर, भाजपा मंडल अध्यक्ष गोपेश भृगु और प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुलेठी सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।