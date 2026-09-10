Kangra News: रोटरी क्लब धर्मशाला ने सम्मानित किए नौ शिक्षक
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 10 Sep 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
धर्मशाला। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब धर्मशाला की ओर से राजकीय शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला परिसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक के नौ शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्यातिथि पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तरी क्षेत्र डीआईजी आईपीएस सौम्या शावंशिवन ने शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में इंदु बाला, अनिल कुमार, सुनीता, पूजा शर्मा, जोगिंद्र सिंह, इंदु जगवान, डॉ. रंजीत सिंह, डॉ. मोनिका शर्मा और डॉ. बीना मनकोटिया शामिल रहीं। इस मौके पर रोटरी क्लब धर्मशाला के अध्यक्ष अधिवक्ता रोटेरियन प्रेम प्रसाद और अन्य मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन