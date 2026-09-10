Kangra News: कुश्ती में नौवीं के शगुन ने जीता स्वर्ण पदक

विज्ञापन

कुश्ती में परागपुर स्कूल के छात्रों का दबदबा रहा। 33 किग्रा भार वर्ग में नौवीं के छात्र शगुन ने स्वर्ण, 42 किग्रा में आठवीं के काव्या ने रजत तथा 30 किग्रा भार वर्ग में सातवीं के छात्र आराध्या ने कांस्य पदक जीतकर स्कूल का नाम रोशन किया।इसके अलावा प्रताप वर्ल्ड स्कूल इंदौरा ने सीआईएस पालमपुर, रोज पब्लिक स्कूल सुल्याली ने जीएवी कांगड़ा और एसएस रोड की टीम ने साईं एजुकेशन धर्मशाला को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ये चारों टीमें वीरवार को सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। संवाद