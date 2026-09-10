Kangra News: नेत्रदान और कॉर्निया प्रत्यारोपण का महत्व बताया

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एमबीबीएस विद्यार्थियों के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने पोस्टरों के माध्यम से नेत्रदान के महत्व का संदेश दिया। नर्सिंग प्रशिक्षुओं ने नेत्रदान की थीम पर रंगोली तैयार की। लघु नाटक में भ्रांतियों को दूर किया गया। सत्र में नेत्रदान की जरूरत पर जानकारी दी गई। फैकल्टी सदस्यों से आग्रह किया गया कि वे लोगों और परिवारों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करें, ताकि कॉर्निया से होने वाले बचाव योग्य अंधेपन को कम किया जा सके।प्रिंसिपल डॉ. मिलाप शर्मा ने बताया कि नेत्र रोग विभाग में रेटिना संबंधी सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। विभाग में डॉ. मनु शर्मा के शामिल होने के बाद रेटिना सेवाओं का विस्तार किया गया है। डॉ. मनु शर्मा ने पीजीआई चंडीगढ़ से विट्रियोरेटिनल सर्जरी में एमसीएच किया है।