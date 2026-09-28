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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Army Public School won the School Football League

Kangra News: आर्मी पब्लिक स्कूल ने जीती स्कूल फुटबाल लीग

Mon, 28 Sep 2026 01:57 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:57 AM IST
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Army Public School won the School Football League
धर्मशाला के पुलिस मैदान में अंडर-16 स्कूल फुटबाल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में ​भिड़ते हुए आ
धर्मशाला। पुलिस मैदान धर्मशाला में तीन दिवसीय अंडर-16 धर्मशाला स्कूल फुटबाल लीग के तृतीय सीजन के फाइनल में आर्मी पब्लिक स्कूल ने सेक्रेड हार्ट स्कूल को 2-0 से हराकर बालक वर्ग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वहीं, बालिका वर्ग के खिताबी मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घरोह ने अचीवर्स हब स्कूल को 2-0 से पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया।
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इससे पहले खेले गए बालक वर्ग के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आर्मी पब्लिक स्कूल ने अचीवर्स हब पब्लिक स्कूल को 1-0 से मात देकर फाइनल का टिकट कटाया था। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में सेक्रेड हार्ट स्कूल ने पेटोएन स्कूल को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।
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फुटबाल एसोसिएशन धर्मशाला की ओर से कांगड़ा पुलिस के सहयोग से 25 से 27 सितंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग की 12 और बालिका वर्ग की चार टीमों समेत कुल 16 टीमों ने भाग लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी व मेडल प्रदान कर सम्मानित किया।
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प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों व दर्शकों को नशे से दूर रहने तथा खेलों के जरिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश देने के लिए तंबाकू एवं नशा विरोधी जागरूकता अभियान भी चलाया गया।
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व्यक्तिगत पुरस्कारों में ये रहे सर्वश्रेष्ठ
बालिका वर्ग:
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी: प्रज्ञा (राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, घरोह)
सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर: शानवी (अचीवर्स हब स्कूल)
बालक वर्ग:
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी: वेदांश (आर्मी पब्लिक स्कूल)
सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर: आरिक (आर्मी पब्लिक स्कूल)

धर्मशाला के पुलिस मैदान में अंडर-16 स्कूल फुटबाल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भिड़ते हुए आ

धर्मशाला के पुलिस मैदान में अंडर-16 स्कूल फुटबाल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भिड़ते हुए आ

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