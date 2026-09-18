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Kangra News: कार्यकर्ताओं के नौ, सहायिकाओं के 28 पदों के लिए मांगे आवेदन

Sat, 19 Sep 2026 05:42 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 19 Sep 2026 05:42 AM IST
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Applications invited for 9 posts of workers and 28 posts of helpers.
इंदौरा/डमटाल (कांगड़ा)। बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदौरा के कार्यालय की ओर से उपमंडल इंदौरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नौ और सहायिकाओं के 28 रिक्त पदों को भरने के लिए 14 अक्तूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
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साक्षात्कार की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों में वेली महंता पंचायत के ढांगू-1 व ढांगू-3, बसंतपुर पंचायत के बसंतपुर-2, उलेहरियां पंचायत के उलेहरियां-1 केंद्र शामिल हैं। साथ ही मियाणी पंचायत के मझवाह-2, सिरत पंचायत के सिरत-3, शेखपुर पंचायत के वाई अटरियां-1, डगाला पंचायत के डगाला-2 और मंडोली पंचायत के तडियां चमारा आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं।
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आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पद भदरोया पंचायत के ऊपरी भदरोया, डमटाल पंचायत के डमटाल धाम-2, गंगवाल पंचायत के निचला हगवाल, मलाहड़ी पंचायत के मलाहड़ी-1, गदराणा पंचायत के लाडथ, मोहटली पंचायत के मोहटली-1, मोहटली-3, मोहटली-4 व मोहटली-8, सूरजपुर पंचायत के सूरजपुर झिकला-2 केंद्रों में हैं।
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इसके अलावा चन्हौड़ पंचायत के चन्हौड़ व ठठोली, मंडोली पंचायत के कोठी, मंगवाल पंचायत के मंगवाल-3, भलाख पंचायत के भलाख-1 व भलाख-2 आंगनबाड़ी केंद्रों में भी सहायिकाओं के पद भरे जाएंगे।

राजाखासा पंचायत के हलदेड़-2, अटाहड़ा पंचायत के अटाहड़ा-1, भनूड़ी-1 व भनूड़ी-2, शेखपुर पंचायत के वाई अटरियां-1, पराल पंचायत के पराल-2, ठाकुरद्वारा पंचायत के ठाकुरद्वारा-2, टप्पा पंचायत के टप्पा, काटगढ़ पंचायत के वाई-इन्दौरियां-1, चनौर पंचायत के चनौर-2, इंदौरा पंचायत के इंदौरा कॉलोनी और मिलवां पंचायत के गठोता आंगनबाड़ी केंद्र में भी सहायिकाओं के पद रिक्त हैं।
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