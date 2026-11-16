Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Decision to make Paragpur in Kangra a new subdivision challenged in High Court; notices issued to govt

शिमला: कांगड़ा के परागपुर को नया उपमंडल बनाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार को नोटिस

Mon, 16 Nov 2026 05:11 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 05:11 PM IST
सार

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि प्रदेश सरकार ने 23 सितंबर 2026 को एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत कांगड़ा में नया उपमंडल परागपुर बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह निर्णय जनगणना नियमों का उल्लंघन करता है।

विज्ञापन
Decision to make Paragpur in Kangra a new subdivision challenged in High Court; notices issued to govt
अदालत(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश सरकार के कांगड़ा जिले में परागपुर को नया नागरिक उपमंडल बनाए जाने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यह चुनौती हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से दी गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों सरकारों से इस मामले में जवाब तलब किया है। यह आदेश बलदेव राज एवं अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि प्रदेश सरकार ने 23 सितंबर 2026 को एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत कांगड़ा में नया उपमंडल परागपुर बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह निर्णय जनगणना नियमों का उल्लंघन करता है।

विज्ञापन
Trending Videos

जनगणना नियमों का उल्लंघन
याचिका में जनगणना नियम, 1990 के नियम 8(iv) का हवाला दिया गया है। इस नियम के अनुसार, जनगणना की संदर्भ तिथि से एक वर्ष पहले से लेकर जनगणना पूरी होने तक प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर रखा जाता है। इसमें जिलों, तहसीलों और कस्बों आदि की सीमाएं शामिल हैं। इन सीमाओं को इस अवधि के दौरान बदला नहीं जा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

प्रशासनिक सीमाएं स्थिर
अदालत के रिकॉर्ड पर केंद्र सरकार की 16 जून, 2025 की अधिसूचना प्रस्तुत की गई। इस अधिसूचना में जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस गणना के अनुसार, 1 मार्च, 2026 से 1 मार्च, 2027 तक प्रशासनिक सीमाएं स्थिर थीं। इस अवधि के दौरान नया उपमंडल बनाना जनगणना नियमों के विरुद्ध है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed