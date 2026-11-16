शिमला: कांगड़ा के परागपुर को नया उपमंडल बनाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार को नोटिस

हिमाचल प्रदेश सरकार के कांगड़ा जिले में परागपुर को नया नागरिक उपमंडल बनाए जाने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यह चुनौती हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से दी गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों सरकारों से इस मामले में जवाब तलब किया है। यह आदेश बलदेव राज एवं अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि प्रदेश सरकार ने 23 सितंबर 2026 को एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत कांगड़ा में नया उपमंडल परागपुर बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह निर्णय जनगणना नियमों का उल्लंघन करता है।

विज्ञापन