त्योहारों की मिठास पर महंगाई की मार: हिमाचल में एपीएल राशनकार्ड धारकों को महंगी मिलेगी चीनी और दाल

उड़द दाल 117 रुपये प्रति किलो

त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग के बीच कीमतों में इजाफे से एपीएल करदाता परिवारों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चीनी की खपत त्योहारों के दौरान मिठाई और घर में बनने वाले पकवानों के कारण बढ़ जाती है। ऐसे में चार रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी का असर सीधे परिवारों के मासिक खर्च पर पड़ेगा। एपीएल करदाता परिवारों के लिए उड़द दाल की कीमत पांच रुपये प्रति किलो बढ़ाई गई है। पहले यह दाल 112 रुपये किलो मिलती थी, लेकिन अब इसके लिए 117 रुपये प्रति किलो चुकाने होंगे।