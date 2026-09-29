देश विरोधी पोस्ट मामला: हमजा के संपर्क में आए दो युवक कर्नाटक में गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

इंस्टाग्राम पर देश विरोधी सामग्री साझा करने के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद हमजा के मामले में जांच का दायरा दूसरे राज्यों तक पहुंच गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के इनपुट पर कर्नाटक पुलिस ने हमजा के दो साथियों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक इंस्टाग्राम के जरिए हमजा के संपर्क में थे।

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कर्नाटक पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। सहारनपुर निवासी 21 वर्षीय मोहम्मद हमजा को कुछ दिन पहले सदर थाना पुलिस ने केंद्रीय और प्रदेश की खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर गिरफ्तार किया था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर कथित तौर पर देश विरोधी सामग्री साझा करने की जानकारी मिली थी।पुलिस ने उसके मोबाइल फोन समेत अन्य सामान कब्जे में लेकर सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच शुरू की थी। हमजा न्यायिक हिरासत में है। अब जांच एजेंसियां हमजा के सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम संपर्कों और अन्य गतिविधियों को खंगाल रही हैं। कर्नाटक में दो साथियों की गिरफ्तारी के बाद जांच में सामने आए संपर्कों की भी पड़ताल की जा रही है।