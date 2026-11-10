शिमला: पंकज राय बने हिमाचल विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष, ऊर्जा विभाग ने जारी की अधिसूचना

पंकज राय प्रदेश के तेजतर्रार और अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों में गिने जाते हैं। वह बिलासपुर और लाहौल-स्पीति के उपायुक्त के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा वह शिमला नगर निगम के आयुक्त और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक भी रह चुके हैं। उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में उपनिदेशक (प्रशासन) के पद पर भी नियुक्त किया गया था। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का मामला लंबे समय से चर्चा में था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के उस निर्णय को रद्द कर दिया था, जिसमें चयन समिति की ओर से भेजे गए पैनल को खारिज कर दिया गया था।