रायबरेली: बरातियों से भरी कारों को बस ने मारी टक्कर, महिला की मौत, एक दर्जन घायल

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फतेहपुर जिले के किशनपुर से बारात उन्नाव के पुरवा जा रही थी। दोनों कारों में महिलाएं और बच्चों समेत करीब एक दर्जन लोग सवार थे। सेमरपहा के निकट सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पहले एक कार में टक्कर मारी। इसके बाद दूसरी कार भी बस की चपेट में आ गई।टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार कई लोग फंस गए। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। एक बच्ची समेत कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है।सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां उनका उपचार चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है।