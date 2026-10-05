हिमाचल पुलिस एडवाइजरी: मोबाइल अचानक धीमा पड़े तो रहें सतर्क, हो सकता है साइबर जोखिम का संकेत

संदिग्ध गतिविधि महसूस होने पर ये करें

संदिग्ध गतिविधि महसूस होने पर तुरंत एयरप्लेन मोड ऑन करें और वाई-फाई व ब्लूटूथ बंद कर दें। इससे संभावित अनधिकृत नेटवर्क कनेक्शन को सीमित किया जा सकता है। फोन से कॉन्टेक्ट या अन्य जानकारी अचानक गायब दिखाई दे तो इसे तुरंत डाटा चोरी न मानें। गूगल अकाउंट या क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन में गड़बड़ी के कारण भी ऐसा हो सकता है। पहले अकाउंट और सिंक्रोनाइजेशन सेटिंग की जांच करें। संदिग्ध एप हटाने से पहले स्क्रीनशॉट, संदेश, फोन नंबर, एप का नाम और लेनदेन से जुड़े विवरण जैसे डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखें। वित्तीय ठगी होने पर तुरंत बैंक को सूचना दें और साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। समय पर सूचना देने से ठगी की रकम पर कार्रवाई की संभावना बढ़ सकती है।