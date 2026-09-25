हिमाचल: बिना पंजीकरण के नहीं होंगे प्री नर्सरी में दाखिले, हाईकोर्ट ने जारी किया अंतरिम आदेश

इन नियमों के अनुसार 3 से 6 साल के बच्चों को प्री नर्सरी में प्रवेश देने से पहले सभी शैक्षणिक संस्थानों का इस एक्ट के तहत पंजीकृत होना कानूनी रूप से जरूरी है। अदालत ने कहा कि अधिनियम और नियमों का अवलोकन करने के बाद याचिकाकर्ता की दलील में प्रथम दृष्टया मेरिट प्रतीत होती है। अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि निजी या सरकारी संस्थानों में प्री नर्सरी कक्षाओं के दाखिले (सख्ती से) उक्त एक्ट और रूल्स के प्रावधानों के तहत ही किए जाएंगे। याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया गया कि राज्य में कई संस्थान बिना आवश्यक पंजीकरण के प्री नर्सरी दाखिले चला रहे हैं, जो कि 2017 के एक्ट और 2026 के नियमों का उल्लंघन है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।