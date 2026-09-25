अदालत ने स्वास्थ्य सचिव के उस आधिकारिक बयान को रिकॉर्ड पर दर्ज किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि केएनएच के खाली परिसर का उपयोग विधायकों के निवास के लिए नहीं किया जाएगा। स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. रीता मित्तल के हलफनामे के अनुसार केएनएच में गायनो विंग के पास 1600.95 वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध था, जबकि आईजीएमसी शिमला में केवल 1329.55 वर्ग मीटर क्षेत्र ही दिया गया है (जिसमें से लगभग 60.90 वर्ग मीटर क्षेत्र अभी भी निर्माणाधीन है)। स्वास्थ्य सचिव के हलफनामे के अनुसार केएनएच का निर्मित क्षेत्र 16.09 बीघा जमीन पर 18,564.25 वर्ग मीटर है और वर्ष 2019 में इस पर लगभग 20 करोड़ खर्च किए गए थे। स्वास्थ्य सचिव ने साफ किया है कि मदर एंड चाइल्ड अस्पताल केएनएच में में ही चलता रहेगा और इसके परिसर का उपयोग केवल स्वास्थ्य सुविधाओं व अस्पताल सेवाओं के लिए किया जाएगा।