हिमाचल प्रदेश: बर्फ पर फिसली पिकअप, दंपती की मौत, किशोर घायल; मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर
हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में गुरुवार को जहां कोहरे का कहर देखने को मिला। वहीं लाहौल में सड़क पर जमी बर्फ पर फिसलने से पिकअप नाले में गिरने से दंपती की माैत हो गई।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के तांदी-प्यूकर संपर्क मार्ग पर गुरुवार शाम सड़क पर जमी बर्फ पर फिसलने से एक पिकअप नाले में जा गिरी। हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई जबकि 17 वर्षीय एक किशोर घायल हो गया है। उधर, प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर बरकरार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से अगले चार दिन के लिए फिर से कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री कम दर्ज किया गया।
पिकअप गोजंग गांव से तांदी की ओर जा रही थी
जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार हादसा गुरुवार शाम करीब चार बजे हुआ। पिकअप गोजंग गांव से तांदी की ओर जा रही थी। इसी दौरान पेट्रोल पंप के समीप सड़क पर जमी बर्फ पर वाहन फिसलकर नीचे नाले में जा गिरा। हादसे में अजय (24) निवासी कटराईं, कुल्लू और उनकी पत्नी अंजलि की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, सक्षम (17) निवासी लपशक, लाहौल घायल हो गया। क्षेत्रीय अस्पताल केलांग की डॉक्टर डॉ. सुषमा स्वांगला ने बताया कि घायल किशोर का उपचार चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। डीएसपी केलांग केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिलों में कोहरे का अलर्ट
उधर, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 27 से 30 नवंबर तक बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिलों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान दृश्यता घटकर 50 से 200 मीटर तक रह सकती है। इससे सुबह के समय वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने के साथ सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ सकता है। इस तरह प्रदेश में दिन के समय तापमान सामान्य से अधिक होने के बावजूद रात और सुबह के समय ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिलासपुर में भाखड़ा और आसपास के क्षेत्रों, हमीरपुर में सुजानपुर तथा मंडी की बल्ह घाटी के अलग-अलग हिस्सों में कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को सड़क पर आगे चल रहे वाहनों को देखने में परेशानी हो सकती है। खासकर सुबह के समय सफर करने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। उधर, प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अलग-अलग रुझान देखने को मिल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री कम दर्ज किया गया।
ताबो में - 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जबकि कुकुमसेरी में माइनस -4.1, केलांग में -1.2, शिमला में 9.0, सुंदरनगर में 3.6, भुंतर में 2.4, कल्पा में 3.8, धर्मशाला में 11.3, ऊना में 7.4, नाहन में 9.7, पालमपुर में 5.5, सोलन में 3.6, मनाली में 4.0, कांगड़ा में 7.8, मंडी में 5.2, बिलासपुर में 7.5, चंबा में 4.8, जुब्बड़हट्टी में 8.5, कुफरी में 6.9, बरठीं में 6.2, पांवटा साहिब में 14.0, सराहन में 11.1, देहरा गोपीपुर में 9.0, नेरी में 11.5 और बजौरा में 2.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।