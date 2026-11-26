बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिलों में कोहरे का अलर्ट

उधर, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 27 से 30 नवंबर तक बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिलों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान दृश्यता घटकर 50 से 200 मीटर तक रह सकती है। इससे सुबह के समय वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने के साथ सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ सकता है। इस तरह प्रदेश में दिन के समय तापमान सामान्य से अधिक होने के बावजूद रात और सुबह के समय ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिलासपुर में भाखड़ा और आसपास के क्षेत्रों, हमीरपुर में सुजानपुर तथा मंडी की बल्ह घाटी के अलग-अलग हिस्सों में कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को सड़क पर आगे चल रहे वाहनों को देखने में परेशानी हो सकती है। खासकर सुबह के समय सफर करने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। उधर, प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अलग-अलग रुझान देखने को मिल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री कम दर्ज किया गया।