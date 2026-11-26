अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित याचिकाकर्ता 10 नवंबर 1997 को निगम में क्लर्क बने थे। उन्होंने वरिष्ठ सहायक (सामान्य) व वरिष्ठ सहायक (लेखा) के लिए दो अलग 13-बिंदु रोस्टर चलाने को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि इससे अनुसूचित जाति वर्ग को अधिक पद मिल गए और उन्हें नवंबर 2007 से पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया। निगम ने अदालत को बताया कि 4 सितंबर 1997 को भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित किए गए थे। लेखा अनुभव की अनिवार्यता और कर्मचारियों की मांग के आधार पर यह कैडर शुरू से ही अलग रखा गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 1997 के नियमों के लागू होने के बाद नौकरी ज्वाइन की थी, इसलिए अब पुरानी व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।