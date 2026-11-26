हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- 1997 से लागू पदोन्नति व्यवस्था रद्द की तो प्रभावित होगी वरिष्ठता
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 1997 से लागू पदोन्नति व्यवस्था को 12 वर्ष बाद रद्द करने से निगम की अब तक हुई सभी पदोन्नतियां और वरिष्ठता सूची प्रभावित होगी।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 1997 से लागू पदोन्नति व्यवस्था को 12 वर्ष बाद रद्द करने से निगम की अब तक हुई सभी पदोन्नतियां और वरिष्ठता सूची प्रभावित होगी। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एचपीएसआईडीसी) में वरिष्ठ सहायकों के लिए दो अलग-अलग रोस्टर और कैडर बनाए रखने के फैसले को उचित ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कार्य की प्रकृति और 1997 से चली आ रही व्यवस्था को देखते हुए निगम का निर्णय सही है।
अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित याचिकाकर्ता 10 नवंबर 1997 को निगम में क्लर्क बने थे। उन्होंने वरिष्ठ सहायक (सामान्य) व वरिष्ठ सहायक (लेखा) के लिए दो अलग 13-बिंदु रोस्टर चलाने को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि इससे अनुसूचित जाति वर्ग को अधिक पद मिल गए और उन्हें नवंबर 2007 से पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया। निगम ने अदालत को बताया कि 4 सितंबर 1997 को भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित किए गए थे। लेखा अनुभव की अनिवार्यता और कर्मचारियों की मांग के आधार पर यह कैडर शुरू से ही अलग रखा गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 1997 के नियमों के लागू होने के बाद नौकरी ज्वाइन की थी, इसलिए अब पुरानी व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।