जनवरी में चार, अप्रैल में पांच दिन की छुट्टी

25 जनवरी सोमवार को हिमाचल प्रदेश राज्यत्व दिवस और 26 जनवरी मंगलवार को गणतंत्र दिवस का अवकाश रहेगा। इससे पहले 23 और 24 जनवरी को शनिवार और रविवार होने के कारण लगातार चार दिन की छुट्टी मिलेगी। कर्मचारी 22 जनवरी शुक्रवार को एक अतिरिक्त अवकाश लेकर पांच दिन की छुट्टी भी बना सकते हैं। 14 अप्रैल बुधवार को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती और 15 अप्रैल वीरवार को हिमाचल दिवस एवं राम नवमी का अवकाश रहेगा। 16 अप्रैल शुक्रवार को एक दिन की छुट्टी लेने पर शनिवार और रविवार जुड़ जाएंगे। इससे लगातार पांच दिन की छुट्टी का मौका मिलेगा। 23 मार्च मंगलवार को होली का अवकाश रहेगा। कर्मचारी 22 मार्च सोमवार को छुट्टी लेकर 20 से 23 मार्च तक लगातार चार दिन का अवकाश ले सकेंगे। वहीं, 26 मार्च शुक्रवार को गुड फ्राइडे का अवकाश रहेगा। इसके बाद शनिवार और रविवार होने से लगातार तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। मई में 17 तारीख सोमवार को ईद-उल-जुहा का अवकाश रहेगा। इससे तीन दिन का वीकेंड बनेगा। 20 मई गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा है। 21 मई शुक्रवार को छुट्टी लेने पर लगातार चार दिन का अवकाश मिल सकता है। जून में 7 तारीख सोमवार को महाराणा प्रताप जयंती और 18 जून शुक्रवार को संत गुरु कबीर जयंती का अवकाश रहेगा। 18 जून से रविवार तक तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। वहीं, 16 जून बुधवार को मुहर्रम और 18 जून को संत गुरु कबीर जयंती के बीच 17 जून को एक दिन का अवकाश लेने पर 16 से 20 जून तक पांच दिन की छुट्टी का मौका बन सकता है।