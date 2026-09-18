हिमाचल स्वास्थ्य विभाग: डाॅक्टरों, नर्सों की जहां तैनाती होगी, वहीं पर देनी होगी सेवाएं, सिफारिश नहीं चलेगी

हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए अब तैनाती की व्यवस्था को जरूरत आधारित बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को मनपसंद अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में तैनाती देने के बजाय उन संस्थानों में भेजा जाएगा, जहां स्टाफ की सबसे अधिक आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद 250 और डाॅक्टरों के पदों को भरा जाना है। इसके साथ ही नर्सों की भर्ती प्रक्रिया को भी शुरू किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भर्ती और तैनाती में किसी तरह की सिफारिश को आधार नहीं बनाया जाएगा। नियुक्त होने वाले डॉक्टरों को विभाग की ओर से निर्धारित जरूरत के अनुसार अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में भेजा जाएगा।

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