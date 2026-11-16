हिमाचल पटवारी भर्ती: 1.87 लाख ने किया आवेदन, राज्य चयन आयोग ने 14.98 करोड़ रुपये जुटाए

हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के लिए युवाओं में किस कदर होड़ है, इसका अंदाजा पटवारी भर्ती के लिए मिले आवेदनों से लगाया जा सकता है। प्रदेश में पटवारी के पदों के लिए 1 लाख 87 हजार 257 युवाओं ने आवेदन किया है। इन आवेदनों से राज्य चयन आयोग को 14 करोड़ 98 लाख 5 हजार 600 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं। वहीं, पूर्व कर्मचारी चयन आयोग के समय आवेदन करने वाले 1 लाख 43 हजार 435 अभ्यर्थियों की फीस अभी वापस नहीं हुई है। इनकी कुल 4 करोड़ 27 लाख 34 हजार 160 रुपये की राशि आयोग के पास लंबित है। सरकार ने यह राशि समयानुसार लौटाने की बात कही है।

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