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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Cabinet Meeting to be held on October 10; decision on filling vacant posts likely.

हिमाचल कैबिनेट: 10 अक्तूबर को होगी बैठक, रिक्त पदों को भरने पर हो सकता है फैसला

Mon, 05 Oct 2026 08:05 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 05 Oct 2026 08:05 PM IST
सार

 प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अब 10 अक्तूबर को होगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होगी।

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Himachal Cabinet Meeting to be held on October 10; decision on filling vacant posts likely.
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक(फाइल)। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अब 10 अक्तूबर को होगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होगी। इससे पहले दो बार बैठक की तारीख तय होने के बाद स्थगित की जा चुकी है। ऐसे में अब 10 अक्तूबर को होने वाली बैठक पर कर्मचारियों से लेकर विभिन्न विभागों में भर्ती की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की नजर रहेगी।

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मंत्रिमंडल की बैठक पहले 11 सितंबर को प्रस्तावित थी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 10 सितंबर को बैठक स्थगित करने की जानकारी दी गई थी। उसके बाद सरकार ने 5 अक्तूबर को मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित की थी। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना थी और रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव भी एजेंडे में आ सकते हैं।

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