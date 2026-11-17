हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में घरेलू हिंसा की सबसे अधिक 2,896 शिकायतें दर्ज हुई हैं। दूसरे स्थान पर शिमला में 2,647 और तीसरे नंबर पर हमीरपुर जिला में 2,054 शिकायतें दर्ज हुई हैं। लाहौल-स्पीति में सबसे कम 23 शिकायतें दर्ज हुई हैं। प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 1,918 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, घरेलू हिंसा से जुड़ी 19,526 शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई हैं। इनमें से 9,144 शिकायतों का निपटारा किया गया, जबकि 10,382 शिकायतें आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को भेजी गई हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल की ओर से पूछे गए लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी। सरकार की ओर से सदन में दिए गए जवाब के अनुसार, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क और महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर विशेष महिला अपराध इकाई और मानव तस्करी निरोधक इकाइयां भी काम कर रही हैं। महिलाओं की सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 और महिला हेल्पलाइन 1091 चौबीस घंटे उपलब्ध हैं।

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