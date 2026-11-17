खंडपीठ ने सक्षम प्राधिकारी को आदेश दिया है कि वे एक विशिष्ट शपथपत्र दाखिल कर यह बताएं कि इस अवधि के दौरान बेसहारा पशुओं की समस्या को सुलझाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने इससे पहले 26 जून, 2025 और 31 जुलाई, 2025 के आदेशों में भी धर्मशाला शहर को बेसहारा पशु-मुक्त बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसी संदर्भ में कोर्ट ने नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त को भी शपथपत्र दायर कर शहर को पशु-मुक्त करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्योरा देने को कहा है। गौरतलब है कि इससे पहले 31 जुलाई, 2025 की सुनवाई में धर्मशाला नगर निगम के आयुक्त ने जानकारी दी थी कि सराह स्थित गोसदन में 23 पालतू गायों को रखा गया है। इसके लिए 3,000 प्रति पशु शुल्क लिया गया और जानबूझकर पशु छोड़ने पर 5,000 जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 175 बेसहारा बैलों को ज्वालामुखी के लुथान स्थित गो-अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया था। उस समय कोर्ट ने धर्मशाला के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य के अन्य नगर निगमों में भी ऐसी ही व्यवस्था लागू करने और हर जिले में बड़े गोसदन या गो-अभयारण्य स्थापित करने के निर्देश दिए थे। हालांकि ताजा सुनवाई में राज्य स्तर पर ठोस प्रगति न दिखने पर कोर्ट ने फिर से सख्त रुख अपनाया है। मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

