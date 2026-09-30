Hamirpur (Himachal) News: महिलाओं को कृत्रिम आभूषण बनाने का मिलेगा प्रशिक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 30 Sep 2026 02:02 AM IST
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हमीरपुर। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) मट्टनसिद्ध में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए कृत्रिम आभूषण बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्तूबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगा।
इसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाएं भाग ले सकेंगी। 14 दिवसीय प्रशिक्षण में हार, झुमके, चूड़ियां और अन्य कृत्रिम आभूषण बनाने के साथ पैकिंग और विपणन की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी।
18 से 50 वर्ष तक की महिलाएं 70183-56094 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर पंजीकरण करवा सकती हैं।
कोट
ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में महिलाओं को 14 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। -अजय कतना, निदेशक, आरसेटी हमीरपुर
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इसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाएं भाग ले सकेंगी। 14 दिवसीय प्रशिक्षण में हार, झुमके, चूड़ियां और अन्य कृत्रिम आभूषण बनाने के साथ पैकिंग और विपणन की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी।
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18 से 50 वर्ष तक की महिलाएं 70183-56094 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर पंजीकरण करवा सकती हैं।
कोट
ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में महिलाओं को 14 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। -अजय कतना, निदेशक, आरसेटी हमीरपुर
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