Hamirpur (Himachal) News: महिलाओं को कृत्रिम आभूषण बनाने का मिलेगा प्रशिक्षण

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इसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाएं भाग ले सकेंगी। 14 दिवसीय प्रशिक्षण में हार, झुमके, चूड़ियां और अन्य कृत्रिम आभूषण बनाने के साथ पैकिंग और विपणन की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी।18 से 50 वर्ष तक की महिलाएं 70183-56094 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर पंजीकरण करवा सकती हैं।कोटग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में महिलाओं को 14 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा।