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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Volleyball: Dhamrol defeated Nagrota Ghazian 2-0.

Hamirpur (Himachal) News: वॉलीबाल धमरोल ने नगरोट गाजियां को 2-0 से हराया

Sun, 04 Oct 2026 12:29 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 04 Oct 2026 12:29 AM IST
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Volleyball: Dhamrol defeated Nagrota Ghazian 2-0.
अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में ग्राउंड टैस्ट के दौरान पसीना बहाते अभ्यर्थी। स्रोत : जनसंप
हमीरपुर। मटाहणी स्कूल में चल रही जिला स्तरीय अंडर-17 छात्र माइनर खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन फाइनल में जगह बनाने के लिए खिलाड़ियों ने पूरा दमखम लगाया। वॉलीबाल में धमरोल ने नगरोट गाजियां को 2-0 से हराया।
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लिटिल एंजल टौणी देवी ने बैरी और सन राइज सोहारी ने कुढहार को भी 2-0 से शिकस्त दी। कबड्डी में सेवन स्टार भोटा और बल्ह बिहाल के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। सेवन स्टार भोटा ने बल्ह बिहाल को 60-58 से हराया।
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हॉली हार्ट ने स्वाहल को 46-30 और बनाल ने गुलेला को 62-26 से पराजित किया। बैडमिंटन में जिवाणी ने बेरी, बनाल ने पन्याली, जौड़े अंब ने चकमोह और डुग्घा ने पीपीएस लदरौर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया।
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प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी मुख्यातिथि रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए नशे से दूर रहने और खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर कॅरिअर बनाने के लिए प्रेरित किया।

स्कूल प्रधानाचार्य नीशा तोमर ने बताया कि तीन दिवसीय प्रतियोगिता में छह ब्लॉकों के 432 छात्र खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को डाइट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में ग्राउंड टैस्ट के दौरान पसीना बहाते अभ्यर्थी। स्रोत : जनसंप

अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में ग्राउंड टैस्ट के दौरान पसीना बहाते अभ्यर्थी। स्रोत : जनसंप

अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में ग्राउंड टैस्ट के दौरान पसीना बहाते अभ्यर्थी। स्रोत : जनसंप

अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में ग्राउंड टैस्ट के दौरान पसीना बहाते अभ्यर्थी। स्रोत : जनसंप

अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में ग्राउंड टैस्ट के दौरान पसीना बहाते अभ्यर्थी। स्रोत : जनसंप

अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में ग्राउंड टैस्ट के दौरान पसीना बहाते अभ्यर्थी। स्रोत : जनसंप

अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में ग्राउंड टैस्ट के दौरान पसीना बहाते अभ्यर्थी। स्रोत : जनसंप

अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में ग्राउंड टैस्ट के दौरान पसीना बहाते अभ्यर्थी। स्रोत : जनसंप

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