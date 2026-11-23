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उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर पर बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देना भी बेहद जरूरी है, ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन सकें।समारोह में विद्यार्थियों ने पहाड़ी नाटी, पंजाबी गिद्दा, भांगड़ा, समूह गान और लोक नृत्य सहित विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरीं। स्कूल की मुख्य शिक्षिका रमना ढटवालिया ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर वर्षभर की गतिविधियों का ब्योरा दिया।समारोह के अंत में मुख्य अतिथि ने शैक्षणिक और खेलकूद गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने अपनी ओर से स्कूल को 10,200 रुपये की राशि भी भेंट की। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे।