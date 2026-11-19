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विश्व हिंदू परिषद जिला हमीरपुर के अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज के परिवारों और नागरिकों तक विश्व हिंदू परिषद के उद्देश्यों, विचारों, कार्यों और गतिविधियों की जानकारी पहुंचाना है।इसके साथ ही संगठन से जुड़ने के इच्छुक लोगों को भी संगठन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान कार्यकर्ता समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संपर्क स्थापित करेंगे। लोगों को संगठन की ओर से किए जा रहे सेवा कार्यों, सामाजिक गतिविधियों और सांस्कृतिक उद्देश्यों से अवगत करवाया जाएगा।सुरजीत सिंह ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया। संवाद