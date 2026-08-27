Hamirpur (Himachal) News: जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का सहारा

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उन्होंने बताया कि आम लोगों को सुलभ और समान न्याय दिलाने के लिए नालसा की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मुफ्त कानूनी सहायता प्रमुख है।उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा व अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोग मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। मनोन्याय योजना के तहत मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता व मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।हमीरपुर में मनोन्याय इकाई और प्रशिक्षित वकीलों का पैनल भी गठित किया गया है। शिविर में डीएसपी राज कुमार, डॉ. कमल प्रकाश, डॉ. संदीप कुमार सहित अन्य मनोचिकित्सकों ने मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी सहायता की जानकारी दी। संवाद