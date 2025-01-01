Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम सुजानपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक लौंगणी पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।टीबी जांच:टीबी रोग की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुबह 10 से शाम पांच बजे तक नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर पांच में एक्सरे स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किया जाएगा।शिविर:आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।अभिनंदन कार्यक्रमराजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय सुजानपुर में पूर्वाह्न 11 बजे अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।जागरूकता कार्यक्रम:बिजली उपमंडल गलोड़ की ओर से गलोड़ में सुबह 10 बजे कार्यालय परिसर में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिकार एवं दायित्व, स्मार्ट मीटरिंग आदि जानकारियां प्रदान की जाएगी।