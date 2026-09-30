Hamirpur (Himachal) News: नई ई-पॉस मशीनों से जल्द राशन वितरण होगा शुरू

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हालांकि, अभी इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया लंबित है। आवश्यक उपकरणों की इंस्टॉलेशन पूरी होने के बाद पुरानी मशीनों को हटाकर नई मशीनों से राशन वितरण शुरू किया जाएगा।फिलहाल जिले के करीब 320 उचित मूल्य की दुकानों में पुरानी ई-पॉस मशीनों से राशन वितरित किया जा रहा है। नई मशीनों के इस्तेमाल से नेटवर्क, सर्वर और अंगुली के निशान के सत्यापन से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों में कमी आने की उम्मीद है। इससे उपभोक्ताओं और डिपो होल्डरों को राशन वितरण में सुविधा मिलेगी।कोटउच्चाधिकारियों के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। नई ई-पॉस मशीनों में उपकरणों की इंस्टॉलेशन के बाद इसका प्रयोग शुरू होगा।