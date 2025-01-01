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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Punjab Singh from Utrala injured in a bear attack

Hamirpur (Himachal) News: भालू के हमले में उतराला का पंजाब सिंह घायल

Wed, 04 Nov 2026 12:11 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:11 AM IST
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बैजनाथ (कांगड़ा )। उपमंडल के तहत उतराला के समीपवर्ती नैन गांव में भालू के हमले में एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने का समाचार है। पीड़ित की पहचान पंजाब सिंह (पुत्र केहर सिंह), निवासी गांव करोट के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पंजाब सिंह नैन गांव के पास अपने किसी कार्य से जा रहे थे कि अचानक झाड़ियों से निकलकर एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। भालू के हमले में पंजाब सिंह को काफी चोटें आई हैं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और भालू को भगाया। ग्रामीणों ने घायल पंजाब सिंह को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां पर वह उपचाराधीन हैं। घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और भालू को पकड़ने की गुहार लगाई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। इसके बारे में रेंज ऑफिसर दीपक ठाकुर ने बताया कि नियमों के तहत घायल को राहत राशि दी जाएगी और भालू को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आगे से ऐसी कोई घटना घटित न हो।
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