Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी पीजी सीटें, 20 से बढ़कर 77 होने की उम्मीद

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यदि इन सीटों पर दाखिले शुरू होते हैं, तो कॉलेज में पीजी सीटों की संख्या मौजूदा 20 से बढ़कर 77 हो सकती है। इससे विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने की क्षमता बढ़ने के साथ भविष्य में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।हालांकि, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर प्रबंधन के अनुसार, सीटों में बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में नई सीटों पर दाखिले किस शैक्षणिक सत्र से शुरू होंगे और किन-किन विभागों में सीटें बढ़ाई जाएंगी, यह स्पष्ट नहीं है।पीजी सीटें बढ़ने से एमबीबीएस के बाद विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञताओं में प्रशिक्षण के अवसर बढ़ेंगे। इससे भविष्य में प्रशिक्षित विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता में इजाफा होने की उम्मीद है। साथ ही, कॉलेज के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक गतिविधियों, क्लीनिकल प्रशिक्षण और शोध कार्यों का दायरा भी बढ़ सकता है।हालांकि, इसका वास्तविक लाभ संबंधित विभागों में पर्याप्त फैकल्टी, बेहतर बुनियादी ढांचे और मरीजों की संख्या के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।बॉक्समरीजों को मिल सकती है बेहतर उपचार सुविधामेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों और शिक्षकों की संख्या बढ़ने से मरीजों की जांच, उपचार और जटिल बीमारियों के प्रबंधन में सहायता मिलेगी। यदि पीजी सीटों के साथ विभागीय संसाधनों और चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार किया जाता है, तो मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे गंभीर मामलों में दूसरे बड़े चिकित्सा संस्थानों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है। पीजी सीटों की संख्या में संभावित बढ़ोतरी से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उच्च चिकित्सा शिक्षा का दायरा बढ़ेगा।कोटफिलहाल सीटों की संख्या बढ़ने के बारे में आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यदि ऐसा है तो निसंदेह स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।