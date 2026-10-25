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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   RKGMC Hamirpur to crack down on ragging, increase surveillance around hostels and PG accommodations

Hamirpur (Himachal) News: आरकेजीएमसी हमीरपुर में रैगिंग पर सख्ती, हॉस्टलों और पीजी आवासों के आसपास बढ़ेगी निगरानी

Sun, 25 Oct 2026 02:17 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 25 Oct 2026 02:17 AM IST
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हमीरपुर। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (आरकेजीएमसी) हमीरपुर में रैगिंग पर लगाम लगाने के लिए संस्थान प्रबंधन ने सख्त कदम उठाए हैं। नए सत्र की शुरुआत में रैगिंग का मामला सामने आने के बाद भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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शनिवार को प्राचार्य डॉ. रमेश भारती की अध्यक्षता में आयोजित एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक में रैगिंग की रोकथाम के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की गई। बैठक में कॉलेज के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।
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डॉ. रमेश भारती ने कहा कि संस्थान में इस सत्र से पहले रैगिंग का कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन नए सत्र की शुरुआत में ही ऐसी घटना होने से संस्थान की छवि प्रभावित हुई है। मामले में तत्काल और कड़ी कार्रवाई की गई है।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त प्रबंध किए गए हैं और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से हॉस्टलों और पीजी आवासों के आसपास नियमित गश्त करने की अपील की, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित माहौल मिल सके।
साथ ही, कॉलेज, हॉस्टलों और आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों पर हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए गए हैं, जिससे विद्यार्थी अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकें और उन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

बैठक में आरकेजीएमसी के अतिरिक्त निदेशक संजीव शर्मा, आरकेजीएमसी अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. देशराज सहित अन्य अधिकारियों ने भी रैगिंग की रोकथाम और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
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