फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Gold and silver prices fall, hopes of Dhanteras shopping rise

Hamirpur (Himachal) News: सोने-चांदी के दाम गिरे, धनतेरस पर खरीदारी की उम्मीद बढ़ी

Sun, 25 Oct 2026 02:14 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 25 Oct 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
Gold and silver prices fall, hopes of Dhanteras shopping rise
संजय कुमार, दुकानदार, मैहरे
बड़सर (हमीरपुर)। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट से ग्राहकों को राहत मिली है। धनतेरस नजदीक आते ही सराफा बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। कीमतें कम होने के बाद ग्राहक बजट बनाने के साथ पसंदीदा डिजाइन भी तलाशने लगे हैं।
विज्ञापन

खासकर महिलाओं में हल्के वजन के गहनों के प्रति रुचि देखी जा रही है। फिलहाल चांदी का भाव दो लाख रुपये प्रति किलोग्राम और सोने का भाव करीब एक लाख 32 हजार 500 रुपये प्रति दस ग्राम है।
विज्ञापन

एक सप्ताह पहले चांदी दो लाख 20 हजार रुपये प्रति किलोग्राम और सोना एक लाख 52 हजार रुपये प्रति दस ग्राम था। इस तरह सप्ताहभर में चांदी 20 हजार रुपये प्रति किलो और सोना 19 हजार 500 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कीमतों में गिरावट से त्योहारी खरीदारी के लिए ग्राहकों को राहत मिली है। महिलाएं मंगलसूत्र, अंगूठियों और हल्के वजन के ऐसे आभूषण पसंद कर रही हैं, जिन्हें रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ विशेष अवसरों पर भी पहना जा सके। ग्राहक बजट के अनुसार डिजाइन और वजन के विकल्प तलाश रहे हैं।
बॉक्स
धनतेरस पर सिक्कों की खरीदारी की तैयारी
धनतेरस के अवसर पर सोने-चांदी के सिक्के खरीदने की परंपरा के चलते इनकी मांग भी बाजार में बढ़ने लगी है। कई ग्राहक त्योहार पर शुभ खरीदारी के लिए सिक्कों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में कीमतों में आई गिरावट से सिक्के खरीदने की योजना बना रहे लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। धनतेरस को देखते हुए सराफा कारोबारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है।


-
सोने और चांदी के दामों में गिरावट आई है। उम्मीद है कि ग्राहक काफी संख्या में दुकान में आएंगे। इससे कारोबार अधिक होगा। -सतीश सोनी, ज्वेलर, मैहरे
महिलाएं हल्के डिजाइन के गहने पसंद कर रही है। सिक्कों की मांग भी आ रही है। ग्राहक को पसंद के गहने दिए जा रहे हैं। -संजय कुमार, ज्वेलर, मैहरे
धनतेरस पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है। ग्राहकों की मांग के आधार पर गहने उपलब्ध करवाएं जा रहे हैं। -अजय कुमार, ज्वेलर, मैहरे

संजय कुमार, दुकानदार, मैहरे

संजय कुमार, दुकानदार, मैहरे

संजय कुमार, दुकानदार, मैहरे

संजय कुमार, दुकानदार, मैहरे

संजय कुमार, दुकानदार, मैहरे

संजय कुमार, दुकानदार, मैहरे

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें