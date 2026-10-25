Hamirpur (Himachal) News: कृषि उपकरणों पर 50% सब्सिडी के लिए 29 तक करें आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 25 Oct 2026 02:13 AM IST
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हमीरपुर। किसानों को सब्सिडी पर आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार 25 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे एग्रीमशीनरी डॉट एनआईसी डॉट इन पोर्टल दोबारा खोलेगी। इच्छुक किसान 29 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी उप मिशन के तहत पहाड़ी खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को पावर टिलर, पावर वीडर सहित अन्य आधुनिक कृषि उपकरण अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन के बाद 30 अक्तूबर को लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
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डॉ. शर्मा ने किसानों से आग्रह किया कि वे भारत सरकार से पंजीकृत फर्मों के स्वीकृत मॉडल के उपकरण ही खरीदें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी उप मिशन के तहत पहाड़ी खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को पावर टिलर, पावर वीडर सहित अन्य आधुनिक कृषि उपकरण अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि आवेदन के बाद 30 अक्तूबर को लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
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डॉ. शर्मा ने किसानों से आग्रह किया कि वे भारत सरकार से पंजीकृत फर्मों के स्वीकृत मॉडल के उपकरण ही खरीदें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।