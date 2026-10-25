Hamirpur (Himachal) News: कृषि उपकरणों पर 50% सब्सिडी के लिए 29 तक करें आवेदन

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कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी उप मिशन के तहत पहाड़ी खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को पावर टिलर, पावर वीडर सहित अन्य आधुनिक कृषि उपकरण अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि आवेदन के बाद 30 अक्तूबर को लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।डॉ. शर्मा ने किसानों से आग्रह किया कि वे भारत सरकार से पंजीकृत फर्मों के स्वीकृत मॉडल के उपकरण ही खरीदें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।