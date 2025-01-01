Hamirpur (Himachal) News: टेस्ट करवाने के लिए दिनभर कतारों में खड़े रहे मरीज

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सरकारी लैब के बाहर मरीज अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतारों में खड़े नजर आए। इस दौरान मरीजों और उनके तीमारदारों के बीच कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर चर्चा होती रही। कुछ लोग निजी लैब में जांच करवाने की तैयारी में थे, जबकि दूसरे मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दोपहर 12:30 बजे सरकारी लैब में जांच करवाने के लिए मरीजों की भीड़ और बढ़ने लगी। अन्य जिलों से उपचार करवाने पहुंचे मरीजों के सामने भी परेशानी खड़ी हो गई। कई मरीज जांच में देरी होने के कारण अपनी वापसी की व्यवस्था को लेकर चिंतित दिखे। वहीं, क्रस्ना डायग्नोस्टिक्स का केंद्र खाली पड़ा रहा और सरकारी लैब में मरीजों की कतारें लगी रहीं।-मैने कुछ टेस्ट करवाने थे। मेडिकल कॉलेज की सरकारी लैब में बहुत भीड़ है। पता नहीं, शाम तक मेरा टेस्ट हो पाएगा कि नहीं। अस्पताल प्रबंधन को यहां व्यवस्थाएं बेहतर करनी चाहिए। -रक्षा, निवासी बजूरी-आंख का ऑपरेशन करवाना है। पहले खून की जांच करवानी है। लाइन बहुत लंबी लगी है। यदि जल्द टेस्ट नहीं हुआ तो घर वापसी में मुश्किल होगी। -रत्न चंद, निवासी सरकाघाट-मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। कुछ न कुछ खामियों के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। -सतीश सूद, निवासी हमीरपुर-क्रस्ना डायग्नोस्टिक्स कर्मियों के हड़ताल की सूचना मिली थी। मेडिकल कॉलेज लैब में टेस्ट सामान्य रूप से किए जा रहे हैं। -डॉ. देशराज शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर